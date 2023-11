Boeing stijgt op terughoudend Wall Street na megaorder

Boeing stond maandag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de megaorder voor de Amerikaanse vliegtuigfabrikant. Luchtvaartmaatschappij Emirates bestelde op de luchtvaartshow van Dubai voor 52 miljard dollar aan vliegtuigen bij Boeing. Het concern ontving op de show ook orders van de maatschappijen SunExpress en FlyDubai. Ook is Boeing optimistisch over een mogelijke hervatting van de orders uit China. Het aandeel werd 3,4 procent hoger gezet kort na de opening van Wall Street.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de forse opleving op vrijdag. Beleggers verwerkten onder meer een rapport van kredietbureau Moody’s. Daarin werden de vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten verlaagd van stabiel naar negatief. Moody’s hield de Amerikaanse kredietrating wel op het hoogste niveau van AAA.

Daarnaast blijft de aandacht uitgaan naar de ontwikkelingen rond de rente. Vorige week laaide de rentevrees weer even op. Dat kwam doordat de voorzitter van de Federal Reserve Jerome verklaarde dat de Amerikaanse centrale bank niet zal aarzelen om de rente verder te verhogen als dat nodig is om de inflatie terug te dringen. Beleggers zullen dan ook scherp letten op de nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers, die dinsdag op het programma staan.

Economen van de Amerikaanse bank Morgan Stanley verwachten dat de Fed de rente tot juni 2024 ongewijzigd zal houden en daarna zal beginnen met verlagingen. Door de hogere leenkosten zal de Amerikaanse economische groei volgens Morgan Stanley volgend jaar wel vertragen, maar een recessie weten te vermijden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 34.240 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,3 procent tot 4400 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent op 13.739 punten. De S&P 500 en de Nasdaq stegen vrijdag respectievelijk 1,6 procent en 2 procent.

Beleggers kijken verder uit naar de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Die zal naar verwachting woensdag plaatsvinden in San Francisco tijdens de APEC-top van het samenwerkingsverband tussen 21 landen rond de Grote Oceaan. De leiders zullen naar verwachting spreken over geopolitieke onderwerpen, waaronder de oorlog in Oekraïne en het Midden-Oosten, de situatie rond Taiwan, mensenrechten en economie en technologie.

De euro was 1,0690 dollar waard, tegenover 1,0665 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 77,35 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 81,64 dollar per vat. Oliekartel OPEC verhoogde zijn verwachting voor de groei van de wereldwijde vraag naar olie voor dit jaar. De verwachtingen voor 2024 bleven ongewijzigd.