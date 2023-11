Gasprijs daalt door afnemende zorgen Israëlische productie

De Europese gasprijs is verder gedaald door de afnemende zorgen over de aanvoer van de brandstof vanuit het Midden-Oosten. Vorige week werd gas al zo’n 3 procent goedkoper. De prijsdaling volgt op de opdracht van de Israëlische overheid aan het Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron afgelopen weekeinde om de productie te hervatten in het grote Tamar-gasveld.

Het belangrijke Israëlische gasveld werd vorige maand gesloten om veiligheidsredenen na de aanval van Hamas op 7 oktober. Als gevolg daarvan leverde Israël tijdelijk geen gas meer aan Egypte, waar het Israëlische gas wordt omgezet in vloeibaar gemaakt aardgas (lng) bestemd voor de Europese en Turkse markt. Eerder deze maand werd al bekend dat er weer gas stroomde vanuit Israël naar Egypte.

Persbureau Bloomberg meldde op basis van een anonieme ingewijde dat de gasstromen naar Egypte deze maand inmiddels met maar liefst 60 procent zijn toegenomen. Ondanks de hervatting van de export zijn de gasstromen echter nog altijd bijna de helft lager dan voor de oorlog.

Op de Amsterdamse gasbeurs zakte de prijs voor leveringen in december maandagochtend met 3,5 procent tot 45 euro per megawattuur. Naast de afnemende zorgen over de aanvoer van gas, wordt de prijs gedrukt door de milde weersvoorspellingen voor grote delen van Europa deze week. Ook zitten de Europese gasvoorraden voor de winterperiode nog altijd bijna volledig vol.