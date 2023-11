Oliekartel OPEC: oliemarkt gezond ondanks flinke daling prijzen

De wereldwijde oliemarkt is gezond ondanks de fors gedaalde olieprijzen, stelt oliekartel OPEC in zijn maandelijkse rapport. Volgens de organisatie is er sprake van een “overdreven negatief sentiment” op de oliemarkt en hebben “speculanten” gezorgd voor de prijsdaling van de afgelopen weken.

“Recente data bevestigen robuuste wereldwijde groeitrends en gezonde fundamenten van de oliemarkt”, aldus de in Wenen gevestigde organisatie. “De outlook is positief ondanks overtrokken negatieve sentimenten.” De olieprijzen zijn gedaald naar het laagste niveau sinds juli, met name door zorgen over de vraag.

De olieprijzen liggen nu flink lager dan vlak na het uitbreken van de oorlog tussen Israƫl en Hamas. Handelaren waren bang voor verstoringen bij de olieleveringen uit het Midden-Oosten in het geval dat het conflict verder zou escaleren.

Om de prijzen te stutten hebben Saudi-ArabiĆ« en Rusland gezegd door te zetten met hun productieverlagingen tot het einde van dit jaar. Ook andere leden van oliealliantie OPEC+, geleid door de Saudi’s en Russen, hebben de productie verlaagd. De OPEC+ komt later deze maand bijeen om te vergaderen over de productie.