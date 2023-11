Personeel Tata Steel vindt reorganisatie gevolg van slecht beleid

Medewerkers van Tata Steel in IJmuiden en de vakbonden zijn verbaasd en vol onbegrip over het plan van de staalproducent om achthonderd banen te schrappen. De centrale ondernemingsraad en CNV Vakmensen vinden het niet kunnen dat werknemers moeten opdraaien voor het volgens hen slechte beleid van de afgelopen jaren. Tata noemde zelf de ingezakte staalmarkt als reden voor de krimp.

De FNV zegt bezorgd te zijn over het verdwijnen van de banen. Net als de ondernemingsraad wijst de vakbond op een tot 2026 durende garantie op het gebied van werkzekerheid. “Dit werkgelegenheidspact is voor ons leidend en zal dan ook centraal staan in de gesprekken die ongetwijfeld zullen volgen na deze schokkende mededeling van vandaag”, reageert FNV-bestuurder Cihan Lacin.

“De voorgenomen uitbestedingen bij een aantal afdelingen zijn volstrekt onnodig en dus ongewenst, en leiden niet tot kostenbesparing”, voegt de ondernemingsraad toe.

Bij CNV leven nog veel vragen nadat de vakbond eerder op de maandag op de hoogte was gesteld. “Wat gaan we anders doen? Met wie gaan we dat dan anders doen? Hoe komt dat er in de toekomst dan uit te zien? Wij gaan eerst nog eens goed met Tata Steel in gesprek om antwoord op onze vragen te krijgen. Pas daarna zullen we eventueel spreken over een sociaal plan”, zegt vakbondsbestuurder Marten Jukema.

Tata kondigde maandag een grote reorganisatie aan, waarbij achthonderd van de meer dan 9000 banen in IJmuiden verloren gaan. Het gaat vooral om kantoormedewerkers die weg moeten. “Die functies zijn niet ontstaan, omdat deze mensen zo goed dozen kunnen verschuiven. Ze zijn van belang voor de bedrijfsvoering. Groen staal lijkt vooral een excuus te zijn om een bezuiniging te kunnen doorvoeren”, zegt CNV.