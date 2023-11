Tata Steel schrapt achthonderd banen in IJmuiden

Tata Steel schrapt achthonderd banen in zijn staalfabriek in IJmuiden, meldt het bedrijf. De staalmarkt heeft het volgens Tata Steel al enige tijd zwaar en om ook in de toekomst concurrerend en winstgevend te blijven, wil de staalproducent de personeelskosten verder verlagen.

In totaal werken 11.500 mensen voor Tata Steel in Nederland. In de fabriek in IJmuiden werken 9200 mensen. Het bedrijf verwacht ongeveer vijfhonderd van zijn eigen medewerkers te ontslaan, vooral mensen met management-, staf- en ondersteunende functies. Gedwongen ontslagen zijn volgens Tata Steel niet uit te sluiten en het bedrijf zal met de vakbonden in gesprek gaan over een sociaal plan.

De andere driehonderd banen die verdwijnen zijn die van inhuurkrachten en worden daarnaast gerealiseerd door openstaande vacatures niet in te vullen voor werk dat niet direct aan de productie gerelateerd is. Er komt geen volledige vacaturestop, meldt Tata Steel. “De behoefte aan technisch geschoolde mensen, bijvoorbeeld in de productie, blijft”, aldus het bedrijf.

De ontslagronde is ook belangrijk voor de verduurzaming van het bedrijf, meldt Tata Steel verder. Onlangs kwam het staalbedrijf met aangepaste plannen tot 2030 om zijn fabriek in IJmuiden te verduurzamen. Komende jaren investeert het bedrijf miljarden euro’s in de verduurzamingsplannen. “Het is daarom belangrijk om een stevige concurrentiepositie te hebben en te behouden en wendbaar genoeg te zijn om in te spelen op snel veranderende omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen”, aldus het bedrijf.

Tata Steel wil zijn hoogovens en kooksfabrieken die op steenkolen werken vervangen door onder meer een schonere installatie die eerst draait op aardgas en later op groene waterstof. Een hoogoven en bijbehorende kooksfabriek moeten uiterlijk in 2029 vervangen worden. De andere twee steenkoolinstallaties wil Tata Steel rond 2035 vervangen.