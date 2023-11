Adriaansens: betaalbare boodschappen grotere zorg dan krimp

Economieminister Micky Adriaansens maakt zich “niet heel veel zorgen” over de aanhoudende krimp van de economie. “Wel over mensen thuis, dat ze de boodschappen kunnen blijven betalen”, zegt de demissionaire bewindsvrouw. Dat is voor sommigen “nog steeds een opgave”.

De Nederlandse economie verkeert sinds begin dit jaar in een recessie. De jongste CBS-cijfers laten in het derde kwartaal opnieuw een krimp zien. Het consumentenvertrouwen blijft laag, net als de investeringsbereidheid van bedrijven.

“Het is nooit goed als de groei van de economie afneemt”, zegt Adriaansens. Groei is volgens haar een voorwaarde voor welvaart. Aan de andere kant wijst de minister erop dat de werkloosheid nog altijd laag is en het aantal vacatures hoog. Ook dat zijn “heel belangrijke graadmeters”, meent zij.

Behalve over de betaalbaarheid van de boodschappen heeft Adriaansens ook zorgen over ondernemers. “Zij zijn de oplossing voor dit probleem”, aldus de VVD-bewindsvrouw. Bedrijven hebben allereerst een “stabiel vestigingsklimaat en voorspelbaar beleid” nodig. “Zij kunnen een heleboel aan, maar ze moeten weten waar ze aan toe zijn.”