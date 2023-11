China komt met groot steunpakket voor aanpak vastgoedcrisis

China gaat minstens 1 biljoen yuan (128 miljard euro) uittrekken om de kwakkelende Chinese vastgoedmarkt te stimuleren. Beijing wil onder meer goedkope leningen gaan verstrekken voor de renovatie van stedelijke dorpen, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Ook worden er miljarden uitgetrokken voor betaalbare huisvestingsprogramma’s.

Huishoudens moeten volgens de Chinese centrale bank uiteindelijk gaan profiteren van de maatregelen om koopwoningen financieel aantrekkelijker te maken. Naar verwachting zet de Chinese regering deze maand al de eerste stap in het nieuwe plan.

China staat vol met lege, onverkoopbare of nooit afgemaakte flats. Grote Chinese vastgoedconcerns als Evergrande en Country Garden kampen al tijden met grote financiƫle problemen. De autoriteiten hebben tot dusver tevergeefs geprobeerd de vastgoedmarkt nieuw leven in te blazen. Het plan, onderdeel van een nieuw initiatief van de Chinese vicepremier He Lifeng, zou een grote stap voorwaarts betekenen in de inspanningen van de autoriteiten om vastgoedcrisis aan te pakken.