Economische groei en Amerikaanse inflatie centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar het cijfer over de groei van de Nederlandse economie in het derde kwartaal. Dat cijfer zal later op de ochtend door het statistiekbureau CBS naar buiten worden gebracht. Nederland zit al in een technische recessie na twee kwartalen van krimp van de economie op rij. In het afgelopen kwartaal is de economie mogelijk opnieuw gekrompen.

Daarnaast wordt uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer over oktober, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Economen verwachten dat de inflatie vorige maand is afgekoeld tot 3,3 procent dankzij lagere brandstofprijzen. Zonder de sterk schommelende prijzen van energie en voeding is de zogeheten kerninflatie waarschijnlijk ongewijzigd gebleven op 4,1 procent. De voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell waarschuwde vorige week al dat de centrale bank niet zal aarzelen om de rente verder te verhogen als dat nodig is om de inflatie terug te dringen naar 2 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt vrijwel vlak te gaan beginnen, na de winst van 1 procent een dag eerder. De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag winsten zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent hoger.

In de tech- en chipsector verwerken beleggers de resultaten van Foxconn. De Taiwanese fabrikant, die onder meer de iPhones voor Apple maakt, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht.

Op het Damrak kwam TKH nog met resultaten. De technologiegroep zag de omzet in het derde kwartaal licht stijgen. Het bedrijfsresultaat nam wel licht af door hogere kosten als gevolg van het aannemen van meer personeel voor de nieuwe fabrieken. Het orderboek bleef stabiel. Topman Alexander van de Lof sprak van goede prestaties ondanks uitdagende marktomstandigheden. Het bedrijf werd wel iets voorzichtiger over het verwachte jaarresultaat en wil in de komende twaalf maanden meer activiteiten afstoten.

Fugro maakte voorafgaand aan zijn beleggersdag in Amsterdam nieuwe doelstellingen bekend voor de komende jaren. De bodemonderzoeker wil onder meer de omzet laten groeien tot tussen de 3 miljard en 3,5 miljard euro in 2027, ten opzichte van het huidige niveau van 2,1 miljard euro. Ook wil het bedrijf 25 tot 45 procent van de nettowinst uitkeren als dividend.

De euro was 1,0699 dollar waard, tegenover 1,0690 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 78,50 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent meer, op 82,77 dollar per vat.