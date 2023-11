Europese beurzen op winst na meevallende inflatiecijfers VS

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is dinsdag opnieuw met winst gesloten, net als de aandelenmarkten elders in Europa. Het sentiment kreeg steun van meevallende cijfers over de Amerikaanse inflatie, waardoor de vrees voor meer renteverhogingen in de Verenigde Staten afzwakte. Betalingsverwerker Adyen zette zijn opmars verder door. In de MidKap was Just Eat Takeaway een opvallende winnaar dankzij goede cijfers van de Duitse branchegenoot Delivery Hero.

De AEX eindigde met een plus van 0,6 procent op 758,15 punten. De MidKap kreeg er 3,4 procent bij op 861,19 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 1,8 procent. De FTSE in Londen deed het wat rustiger aan met een winstje van 0,2 procent.

In de hoofdindex op Beursplein 5 was Adyen koploper met een koerswinst van 5 procent, waarmee werd voortgeborduurd op de stevige plus van maandag. Het aandeel van het betaalbedrijf werd vorige week al tientallen procenten meer waard na een geruststellende kwartaalupdate. Ook staalconcern ArcelorMittal deed het goed met een plus van 3,9 procent. Hekkensluiters in de AEX waren Shell, KPN en informatieleverancier RELX met minnen tot 1,9 procent.

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, prijkte bovenaan de MidKap met een stijging van 8,7 procent. In Frankfurt ging Delivery Hero ruim 10 procent omhoog. Analisten wezen onder meer op de goede vooruitgang die het bedrijf boekt met de winstgevendheid. Fugro klom 2 procent bij de middelgrote fondsen. De bodemonderzoeker maakte voorafgaand aan zijn beleggersdag nieuwe doelstellingen bekend voor de komende jaren. Technologiebedrijf TKH Group steeg 1,9 procent na bekendmaking van resultaten.

Alfen won 2,8 procent in de MidKap. De producent van laadpalen en energiesystemen werd een dag eerder ruim een kwart meer waard op het Damrak dankzij beter dan verwachte cijfers en koopadviezen van beleggingsadviseurs. Air France-KLM ging 1,8 procent vooruit. Het kabinet heeft de krimpplannen voor Schiphol opgeschort.

In Londen kon Vodafone op aandacht van beleggers rekenen. Het Britse telecombedrijf meldde cijfers die niet goed vielen en verloor 5,5 procent.

De euro was 1,0860 dollar waard, tegenover 1,0690 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 79,04 dollar. Brentolie kostte ook 1 procent meer, op 83,34 dollar per vat.