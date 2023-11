Evenementenbedrijf krijgt ongelijk van rechter in zaak TicketSwap

De rechtbank Amsterdam heeft dinsdag de vorderingen van evenementenorganisatie Free Your Mind in de zaak tegen TicketSwap afgewezen. De evenementenorganisatie had een rechtszaak aangespannen tegen TicketSwap omdat het platform gebruikers van de dienst zou misleiden. TicketSwap is een platform waarop particulieren hun gekochte festival- en concertkaarten kunnen doorverkopen.

“Bovendien verwacht de rechter dat Free Your Mind de ongefundeerde, belastende uitingen niet verder verspreidt en geen verdere negatieve uitingen over TicketSwap zal doen”, stelt Hans Ober, directeur van TicketSwap, in een reactie.

De belangrijkste klacht van Free Your Mind draaide om het zogeheten SecureSwap-systeem. Via die functie zou de doorverkoop van tickets gegarandeerd betrouwbaar zijn, omdat de oude barcode wordt geannuleerd en de koper een nieuwe barcode ontvangt via de betreffende festivalorganisator.

Free Your Mind stelde eerder ook dat TicketSwap ten onrechte deed alsof er een samenwerking tussen de twee organisaties was. TicketSwap bood volgens Free Your Mind kaartjes voor technofestivals aan met het veilige SecureSwap-kenmerk, zonder medewerking van Free Your Mind. Ook werd TicketSwap ervan beschuldigd zelf kaartjes in te kopen, om deze later weer door te verkopen.