FNV: pensioenafspraken met PFZW ‘gunstig voor alle deelnemers’

Vakbond FNV en pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) hebben afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling, waarbij – zoals het er nu voor staat – iedereen er op vooruitgaat. Dat zegt Elise Merlijn, onderhandelaar bij de vakbond. Een voorwaarde is volgens haar wel dat de economie de komende twee jaar niet heel veel gaat verslechteren.

Het gaat om nieuwe afspraken om het pensioenvermogen te verdelen over de ruwweg 2,9 miljoen deelnemers van PFZW, het op een na grootste pensioenfonds in Nederland. In het akkoord staat dat partijen “de ambitie hebben uitgesproken” dat deelnemers een ouderdomspensioen kunnen bereiken op 80 procent van het gemiddeld verdiende salaris over een periode van 42 jaar. De afspraken zijn “gericht op koopkracht en bestaanszekerheid”. Dat is volgens FNV in lijn met het zogeheten Pensioenakkoord.

“We hebben in de nieuwe pensioenregeling oplossingen voor onverzekerbare risico’s, zo is het nabestaandenpensioen verruimd”, aldus Merlijn. Eerder sloten andere pensioenfondsen volgens haar ook al vergelijkbare overeenkomsten met sociale partners.