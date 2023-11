Fugro stijgt op afwachtend Damrak na nieuwe doelen

Fugro behoorde dinsdag tot de sterkste stijgers op het Damrak. De bodemonderzoeker maakte voorafgaand aan zijn beleggersdag in Amsterdam nieuwe doelstellingen bekend voor de komende jaren. Het bedrijf wil onder meer de omzet laten groeien tot tussen de 3 miljard en 3,5 miljard euro in 2027, ten opzichte van het huidige niveau van 2,1 miljard euro. Ook wil het bedrijf 25 tot 45 procent van de nettowinst uitkeren als dividend. Het aandeel werd 2,5 procent hoger gezet en was daarmee de sterkste stijger in de MidKap.

De resultaten van TKH vielen niet in de smaak bij beleggers. De technologiegroep zag de omzet in het derde kwartaal licht stijgen. Het bedrijfsresultaat nam wel licht af door hogere kosten als gevolg van het aannemen van meer personeel voor de nieuwe fabrieken. Topman Alexander van der Lof sprak van goede prestaties ondanks uitdagende marktomstandigheden. Het bedrijf werd wel iets voorzichtiger over het verwachte jaarresultaat. TKH was met een verlies van 2 procent de grootste daler bij de middelgrote bedrijven.

Beleggers kijken verder vooral uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer over oktober, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Economen verwachten dat de inflatie vorige maand is afgekoeld tot 3,3 procent dankzij lagere brandstofprijzen. Zonder de sterk schommelende prijzen van energie en voeding is de zogeheten kerninflatie waarschijnlijk ongewijzigd gebleven op 4,1 procent. De voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell waarschuwde vorige week al dat de centrale bank niet zal aarzelen om de rente verder te verhogen als dat nodig is om de inflatie terug te dringen naar 2 procent.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 752,69 punten. De hoofdindex won een dag eerder 1 procent. De MidKap klom 0,1 procent tot 833,48 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs bleven vrijwel onveranderd. Londen daalde 0,2 procent.

In de tech- en chipsector verwerkten beleggers de resultaten van Foxconn. De Taiwanese fabrikant, die onder meer de iPhones voor Apple maakt, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De chipbedrijven ASMI en ASML wonnen een fractie. Branchegenoot Besi daalde 0,6 procent en was daarmee de hekkensluiter in de AEX. Betaalbedrijf Adyen ging op kop met een plus van 0,7 procent.

De euro was 1,0700 dollar waard, tegenover 1,0690 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 78,51 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent meer, op 82,77 dollar per vat.