Glencore koopt meerderheidsbelang in steenkolendivisie van Teck

Het Zwitserse grondstoffen- en mijnbouwconcern Glencore neemt een meerderheidsbelang in de steenkolenactiviteiten van het Canadese mijnbouwbedrijf Teck Resources. Voor het belang van 77 procent in Elk Valley Resources betaalt Glencore 6,9 miljard dollar (zo’n 6,4 miljard euro) in contanten.

De strategie van Glencore om te investeren in steenkolen, een relatief vervuilende fossiele brandstof, heeft het bedrijf al felle kritiek opgeleverd. Zo willen enkele aandeelhouders dat het bedrijf de activiteiten op het gebied van steenkolen scheidt van de rest van zijn activiteiten. Glencore zou zich daarmee beter kunnen concentreren op andere grondstoffen, zoals koper en kobalt, waar veel vraag naar is door de energietransitie.

Onder de deal zal het Japanse staalconcern Nippon Steel een minderheidsbelang van 20 procent verwerven in Elk Valley. De Zuid-Koreaanse staalproducent Posco krijgt een belang van 3 procent. Teck Resources schat de totale waarde van de verkoop van zijn steenkolenactiviteiten daarmee op 9 miljard dollar.

“We zijn blij dat we overeenstemming hebben bereikt over de overname van de steenkolenactiviteiten van Teck”, verklaarde topman Gary Nagle van Glencore. De Zwitserse grondstoffenhandelaar had begin april al een bod van bijna 23 miljard dollar gedaan op Teck Resources om hun steenkool- en metaalactiviteiten te combineren en deze vervolgens af te splitsen. Het Canadese bedrijf wees dat bod echter af. In juni deed Glencore een nieuw bod om Elk Valley Resources te kopen.