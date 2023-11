Jumbo doet proef waarbij varkensstaarten niet worden afgebrand

Supermarktketen Jumbo doet mee aan twee proeven voor het welzijn van varkens van de universiteit van Wageningen. In een van de pilotprojecten worden de staarten van varkens niet langer afgebrand. Bij de andere proef krijgen kraamzeugen en biggen meer ruimte.

In 2025 worden de regels strenger voor varkensvlees dat minimaal 1 ster heeft van het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Met de anderhalf jaar durende proeven bij tien verschillende varkenshouders wil Jumbo zich daarop voorbereiden. Naast de supermarktketen en de Wageningse universiteit doen Jumbo’s vleesleverancier Best Star Meat Pork en de Dierenbescherming mee aan het onderzoek. Jumbo werkt mee aan de opzet en uitvoering van de proeven en zegt de ervaringen te delen met andere partijen.

Nederlandse varkenshouders hebben jaren geleden afgesproken dat ze op termijn stoppen met het afbranden of -knippen van varkensstaarten. Nu gebeurt dat nog vrijwel overal in de Nederlandse varkensvleessector. Als varkens zich door ruimtegebrek en te weinig afleiding gaan vervelen, bijten ze namelijk vaak in staarten van soortgenoten. Het controversiĆ«le “couperen” van de staarten gebeurt nu nog bij veruit de meeste varkens in Nederland.

Varkens in Nood noemt het heel belangrijk dat supermarkten een einde maken aan het couperen. Met het inkorten van de staart gaat volgens de dierenrechtenorganisatie namelijk veel leed gepaard. Maar directeur Frederieke Schouten is niet heel enthousiast over de aankondiging van nieuwe pilots door Jumbo.

“Ik denk dan: dit hebben we vijf jaar geleden ook al gehoord van supermarkten”, zegt ze. “Er is al veel onderzoek gedaan. Maar je moet afspreken wie de kosten betaalt. Het is absoluut de taak van supermarkten om meer geld beschikbaar te stellen, zodat varkens hun krulstaart houden.”

De Varkens in Nood-directeur wijst er ook op dat het afknippen of -branden van varkensstaarten op Europees niveau eigenlijk verboden is. “In veel Europese landen is er een enorm gedoogbeleid. Maar het routinematig afbranden is al dertig jaar verboden. Dit is iets wat morgen kan stoppen.”