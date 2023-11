KVK: ondernemers steeds tevredener over bedrijfssituatie

Ondernemers zijn in 2023 een stuk positiever over de staat van hun bedrijf en beoordelen die gemiddeld met een 7,5 als rapportcijfer. Dat is een stuk hoger dan een jaar geleden toen dat op 7,2 lag. Vooral de zakelijke dienstverlening en detailhandel zijn positiever, meldt de Kamer van Koophandel (KVK) op basis van een onderzoek onder 1400 ondernemers.

Ondanks het toegenomen vertrouwen gaat het bij een op de tien ondernemers niet goed. Dat speelt met name in de horeca waar het gemiddelde rapportcijfer op 6,9 ligt en een kwart van de ondernemers een onvoldoende geeft. Dat is het laagste van alle sectoren.

De ondernemer voelt zichzelf ook steeds meer senang. Het eigen welbevinden wordt beoordeeld met een 7,7, iets hoger dan vorig jaar (7,5). Vooral ondernemers in de zakelijke dienstverlening en in sport, cultuur en recreatie voelen zich beter. Desalniettemin geeft een op de tien een 5 of lager, in de horeca is dat zelfs een op de vijf. Spanning en stress zijn veelgehoorde klachten.

Het merendeel van de ondervraagden verwacht geen financiƫle moeilijkheden of problemen in de komende zes maanden. Bijna een op de tien rekent daar wel op, voornamelijk door de stijgende kosten. Ook maken ze zich zorgen over het vinden en behouden van klanten, het verdienmodel en de winstgevendheid van het bedrijf.

Het gros van de ondernemers zegt in staat te zijn maandelijks de lasten op te hoesten, terwijl 7 procent aangeeft betaalachterstanden of schulden te hebben, met name bij de Belastingdienst. Het draait dan om het terugbetalen van coronasteun of uitgestelde belastingen, minder verkopen en/of lagere omzet en hogere gas-, energie- en brandstofprijzen. Bij een kwart van hen leidt dat tot grote problemen.