Minister: Tesla gaat meer onderdelen uit India importeren

Tesla is van plan fiks meer onderdelen te importeren uit India, verklaarde de Indiase minister van Handel Piyush Goyal. Hij maakte het nieuws via socialmediaplatform X bekend na een bezoek aan de fabriek van de producent van elektrische auto’s in het Californische Fremont.

“Trots om te zien dat leveranciers van auto-onderdelen in India belangrijker worden binnen de toeleveringsketen van Tesla. Dat staat op het punt de import van onderdelen uit India te verdubbelen”, schreef Goyal op X.

Hij verklaarde dat Tesla mikt op de inkoop van 1,7 miljard tot 1,9 miljard dollar aan Indiase onderdelen in de toekomst. Vorig jaar importeerde het Amerikaanse bedrijf voor ongeveer 1 miljard dollar (ongeveer 934 miljoen euro) aan onderdelen uit India voor zijn elektrische auto’s.

Eerder berichtte persbureau Reuters op basis van bronnen dat Goyal met Tesla-topman Elon Musk zou praten over plannen voor een Indiase fabriek van het automerk. Maar het was de minister niet gelukt om Musk te spreken tijdens zijn bezoek aan de fabriek in Fremont, verklaarde hij op X.