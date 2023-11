Minister VS: staatssteun China risico voor andere landen

De forse financiële steun van de Chinese overheid voor bepaalde bedrijfstakken is mogelijk een risico voor andere landen. Dat was de boodschap die de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, had voor haar Chinese evenknie He Lifeng.

“We hebben gesproken over problemen met overaanbod die zijn ontstaan en kunnen ontstaan in sectoren waarin China sterk investeert”, zei Yellen op een persconferentie. “Ik beschouw dat als een risico.”

In de aanloop naar de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping later deze week, spraken de ministers van financiën van verschillende landen aan de Pacifische Oceaan met elkaar. Na de ontmoeting van Yellen met He brachten beide economische grootmachten verklaringen uit waarin ze beloofden om een gelijker speelveld te creëren.

De Chinese staatssteun voor de eigen industrie is al jarenlang een internationaal twistpunt. Naast de Verenigde Staten klagen ook de Europese Unie en Japan dat dit leidt tot dumping van bijvoorbeeld goedkoop staal of aluminium op hun eigen markten. Brussel voerde de afgelopen jaren meerdere importheffingen in tegen Chinees metaal om die vermeende oneerlijke concurrentie tegen te gaan.