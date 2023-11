Spoorbond roept op tot staking Deutsche Bahn vanaf woensdagavond

De Duitse spoorvakbond GDL heeft opgeroepen tot een staking bij Deutsche Bahn die woensdagavond om 22.00 uur begint en duurt tot 18.00 uur donderdag. GDL is in een conflict verwikkeld met Deutsche Bahn over hogere lonen en kortere werkweken.

GDL is een bond voor met name treinmachinisten maar vertegenwoordigt ook andere werknemers bij Deutsche Bahn. De bond is sinds vorige week aan het onderhandelen met het Duitse staatsspoorbedrijf over een nieuw arbeidscontract. Met de staking wil GDL de druk op Deutsche Bahn opvoeren om in te stemmen met de eisen.

Deutsche Bahn waarschuwt voor ernstige verstoringen van het treinverkeer en zegt dat de staking “volledig onnodig” is. Ook handelt GDL “onverantwoord”, aldus personeelsdirecteur Martin Seiler van Deutsche Bahn. Het spoorbedrijf roept mensen op hun treinreizen uit te stellen.

In de afgelopen jaren zijn er vaker grote stakingen geweest op het Duitse spoor. Daardoor werden ook internationale treinen vanuit Nederland geraakt, net als het goederenvervoer. Het Duitse spoornet is een zeer belangrijk knooppunt voor treinen in Europa.