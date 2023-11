Stevige plussen Wall Street dankzij meevallende inflatiecijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met flinke plussen gesloten. Het sentiment onder beleggers op Wall Street kreeg steun van meevallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Daardoor werd de hoop verder versterkt dat de Amerikaanse centrale bank nu echt klaar is met het verhogen van de rente om de inflatie aan te pakken.

De Dow-Jonesindex eindigde met een winst van 1,4 procent op 34.827,70 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 1,9 procent tot 4495,70 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 2,4 procent tot 14.094,38 punten.

De consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld namen in oktober met 3,2 procent toe op jaarbasis. Dat is minder sterk dan een maand eerder en ook iets minder hard dan was verwacht door economen. De hoop dat de Federal Reserve definitief klaar is met de renteverhogingen zorgt al enige tijd voor een opmars op Wall Street, hoewel Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week nog waarschuwde dat de centrale bank niet zal aarzelen om de rente verder te verhogen als dat nodig is.

Bij de beursgenoteerde bedrijven in New York was Home Depot een duidelijke stijger met een plus van 5,4 procent. De grootste doe-het-zelfketen in de VS kwam met beter dan verwachte kwartaalresultaten. Branchegenoot Lowe’s liftte mee met een koerswinst van 4,3 procent.

Apple ging 1,4 procent vooruit in waarde. Het Taiwanese techconcern Foxconn, dat onder meer de iPhones voor Apple maakt, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht.

Tesla kreeg er meer dan 6 procent bij. Volgens de Indiase minister van Handel is de fabrikant van elektrische auto’s van plan om meer onderdelen te importeren uit India.

Het aandeel Snap sprong 7,5 procent omhoog. Gebruikers van het socialemediaplatform Snapchat kunnen in de VS direct sommige producten van webwinkelconcern Amazon (plus 2,3 procent) kopen via de app.

De euro was 1,0881 dollar waard, tegen 1,0860 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. Een vat Amerikaanse olie werd iets goedkoper op 78,24 dollar. De prijs van Brentolie daalde ook licht tot 82,47 dollar per vat.