Wall Street stijgt na meevallend inflatiecijfer VS

De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag omhoog. Beleggers reageerden op de nieuwste inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Zo bleek dat de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld in oktober met 3,2 procent zijn toegenomen. Het prijspeil steeg daarmee minder hard dan de 3,7 procent een maand eerder. Economen hadden gerekend op een inflatiecijfer van 3,3 procent. De afkoeling van de inflatie kwam vooral door lagere brandstofprijzen.

De zogeheten kerninflatie, wanneer de sterk schommelende prijzen voor energie en voeding niet worden meegerekend, nam af tot 4 procent. Economen hadden gerekend op een onveranderd cijfer van 4,1 procent.

Het meevallende inflatiecijfer voedde de hoop dat de Amerikaanse centrale bank echt klaar is met het verhogen van de rente om de inflatie te bestrijden. Op Wall Street werd al gehoopt dat de leenkosten niet nog verder zouden stijgen. De voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell waarschuwde vorige week echter dat de centrale bank niet zal aarzelen om de rente verder te verhogen als dat nodig is om de inflatie terug te dringen naar 2 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1 procent hoger op 34.693 punten. De brede S&P 500 won 1,5 procent tot 4479 punten en tech-graadmeter Nasdaq klom 2 procent tot 14.048 punten.

Home Depot ging ruim 5 procent omhoog. De bouwketen boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden gedacht. Apple steeg 1,3 procent. Het Taiwanese tech-concern Foxconn, dat onder meer de iPhones voor Apple maakt, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht.

Tesla kreeg er 5 procent bij. Volgens de Indiase minister van Handel is de fabrikant van elektrische auto’s van plan om meer onderdelen te importeren uit India.

Snap sprong 9 procent omhoog. Gebruikers van het socialemediaplatform Snapchat kunnen in de VS direct sommige producten van webwinkelconcern Amazon (plus 2,6 procent) kopen via de app.