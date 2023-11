ASR en Prosus op kop in positieve AEX

Verzekeraar ASR en techinvesteerder Prosus waren woensdag de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak. ASR profiteerde van een koopadvies door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en dikte 2,1 procent aan. Prosus klom ook ruim 2 procent, dankzij een stevige koerswinst van Tencent (plus 4,9 procent) in Hongkong. Het Chinese internet- en gamebedrijf, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, komt later op de dag met kwartaalcijfers.

Na de meevallende Amerikaanse inflatiecijfers, die dinsdag naar buiten kwamen, kijken beleggers woensdag uit naar de winkelverkopen in de grootste economie ter wereld. Die geven mogelijk meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consument. Ook wordt gelet op de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping in San Francisco.

Ook verwerkten beleggers de Chinese winkelverkopen, die in oktober sterker dan verwacht zijn toegenomen. Ook de Chinese industriƫle productie steeg afgelopen maand harder dan verwacht. In combinatie met de meevallende Amerikaanse inflatiecijfers zorgden de Chinese cijfers voor stevige koerswinsten op de Aziatische beurzen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 762,45 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 866,98 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,7 procent. Londen steeg 1,1 procent, na een sterker dan verwachte afkoeling van de Britse inflatie in oktober.

De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI stegen tot 1,1 procent, na resultaten van Infineon (plus 1,4 procent). De Duitse chipproducent boekte in het afgelopen boekjaar recordresultaten. Voor het nieuwe jaar rekent het bedrijf wel op een tragere omzetgroei.

Investeringsbedrijf Exor was de grootste daler in de AEX, met een min van 1,5 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize werd door Morgan Stanley van de kooplijst gehaald en verloor 0,3 procent.

In Frankfurt steeg Siemens Energy 4 procent. Het Duitse energiebedrijf verwacht volgend jaar een miljard euro winst te boeken, nu de Duitse overheid het bedrijf te hulp is geschoten. Vorige maand sloeg Siemens alarm over zijn in moeilijkheden verkerende windturbinedivisie Siemens Gamesa, die kampt met tegenvallende orders en stijgende kosten.

De euro was 1,0876 dollar waard, tegenover 1,0860 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 78,31 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 82,59 dollar per vat.