Deutsche Bahn: 80 procent langeafstandstreinen rijdt niet

Deutsche Bahn schrapt vanaf woensdagavond in Duitsland meer dan 80 procent van de treinritten over langere afstand in verband met een staking, die is uitgeroepen door spoorvakbond GDL. De staking door machinisten en ander spoorpersoneel begint om 22.00 uur en duurt tot donderdag 18.00 uur.

Deutsche Bahn heeft al aangekondigd een nooddienstregeling op te zetten, waarbij vooral op drukke trajecten tussen grote Duitse steden extra lange treinen worden ingezet om zoveel mensen te kunnen vervoeren. Maar dat neemt niet weg dat reizigers rekening moeten houden met enorme verstoringen op het spoor bij het intercity- en ICE-verkeer. Ook regionaal verkeer wordt geraakt en Deutsche Bahn vreest dat er in sommige regio’s helemaal geen treinen rijden.

Sommige treinen stoppen ook al eerder dan 22.00 uur om ervoor te zorgen dat ze op de juiste plek zijn na afloop van de staking, aldus Deutsche Bahn. Reizigers moeten de actuele reisinformatie daarom goed in de gaten houden, zegt het spoorbedrijf. Ook worden mensen opgeroepen reizen zoveel mogelijk uit te stellen.

Het goederenvervoer raakt ook ontregeld door de actie. Deutsche Bahn zegt verder dat het treinverkeer in de uren na de staking nog met verstoringen te maken kan hebben. Het zou de bedoeling zijn dat vrijdagochtend vroeg alles weer normaal rijdt.

GDL is in een conflict verwikkeld met Deutsche Bahn over hogere lonen en kortere werkweken. De bond is sinds vorige week aan het onderhandelen over een nieuw arbeidscontract. Met de staking wil GDL de druk op Deutsche Bahn opvoeren om in te stemmen met de eisen.