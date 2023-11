Duitsland overweegt exportverbod van schaars diabetesmedicijn

De Duitse overheidsinstantie BfArM overweegt een exportverbod van het populaire diabetesmedicijn Ozempic, waar een flink tekort van is in Europa. Naar dat middel is veel vraag omdat het ook werkt bij mensen die gewicht willen verliezen.

Groot-Brittannië en België hebben inmiddels het gebruik ervan voor gewichtsverlies tijdelijk verboden om de beschikbaarheid voor diabetici veilig te stellen. Ozempic is goedgekeurd voor de behandeling van diabetes type 2, maar wordt steeds vaker ‘off-label’ voorgeschreven om gewichtsverlies te behandelen.

“We zijn momenteel in gesprek met wetgevers over wat we zullen doen als de huidige maatregelen en de communicatie hierover naar buiten toe geen effect laten zien”, zegt Karl Broich, voorzitter van toezichthouder BfArM tegen tijdschrift Spiegel. “We denken na over het opleggen van een exportverbod, zodat er genoeg in het land overblijft voor de patiënten die het nodig hebben”, vervolgt hij. Broich wijst erop dat het belangrijke medicijn nu naar andere Europese landen en de Verenigde Staten verdwijnt.