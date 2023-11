Een op twintig bedrijven noemt schulden problematisch

Een op de twintig bedrijven in Nederland vindt de eigen schulden problematisch. Kleinere ondernemingen maken zich het vaakst zorgen over de schuldenlast, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op uit een enquête bij bedrijven.

Waar van alle bedrijven 5 procent met problematische schulden te maken zegt te hebben, is dat bij bedrijven met maximaal 50 werknemers 8 procent. Bij grote bedrijven, met minimaal 250 werknemers, zijn er bij slechts 3 procent zorgen over het terugbetalen van alle schulden.

Volgens het CBS zijn de problematische schulden bij bedrijven niet afgenomen, maar ook niet gestegen in vergelijking met een half jaar geleden. Maar het Nederlands Comité voor Ondernemerschap spreekt over “problemen onder de motorkap” in zijn gelijktijdig uitgebrachte jaarverslag over het midden- en kleinbedrijf.

“Stijgende kosten belemmeren ruim de helft van de ondernemers in de bedrijfsvoering. Hoewel het aantal opheffingen licht krimpt, neemt het aantal faillissementen sterk toe – al is het aantal nog niet zo groot als in het vorige decennium”, staat in het jaarbericht. Onder andere de hogere kosten voor energie en personeel zijn volgens het comité een probleem bij het mkb. Ook het terugbetalen van belastingschulden, vaak een erfenis uit de coronapandemie, zou voor moeilijkheden zorgen.

Iets meer dan de helft van de bedrijven zegt zich volgens het CBS goed te voelen bij de hoogte van de schulden. Ook op dit vlak hebben grote bedrijven het beter dan het kleinbedrijf, waar iets minder dan de helft tevreden is over de omvang van de schuldenberg.