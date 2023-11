EU eens over rem op methaan uit olie, gas en steenkool

Leveranciers van olie, gas en kolen aan de Europese Unie moeten in het vervolg minder methaan in de atmosfeer brengen. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over een pakket maatregelen om de uitstoot van het krachtige broeikasgas terug te dringen.

Methaan is niet zo alomtegenwoordig als CO2, maar toch de op-een-na-belangrijkste veroorzaker van klimaatverandering. Het verontreinigt bovendien de lucht en schaadt zo de gezondheid.

Het akkoord van de onderhandelaars van de EU-landen en het EU-parlement komt twee weken voor de belangrijke klimaattop in Dubai. De lidstaten en het parlement moeten het akkoord nog wel bekrachtigen, maar dat is doorgaans een formaliteit.

Leveranciers van fossiele brandstoffen moeten gaan meten en melden hoeveel methaan ze uitstoten. Die uitstoot moeten ze ook tegengaan, bijvoorbeeld door lekken op te sporen en snel te verhelpen en door methaan zorgvuldiger af te fakkelen.

De verplichtingen gelden ook voor buitenlandse bedrijven als ze naar de EU exporteren. Die zijn verantwoordelijk voor het leeuwendeel van wat de EU verbruikt. Leveranciers uit landen als Azerbeidzjan, Algerije en Qatar stoten nu nog vaak veel meer methaan uit dan pakweg een Noorse concurrent. Vanaf 2030 kunnen Europese importeurs worden opgedragen niet meer bij de ‘vuilste’ bedrijven te kopen. Anders kunnen er boetes volgen.