Europese Commissie: haal arbeidskrachten van buiten de EU

De Europese Commissie heeft plannen uitgewerkt voor het binnenhalen van arbeidskrachten van buiten de Europese Unie. Eurocommissaris Ylva Johansson van binnenlandse zaken erkende woensdag dat deze ambitie haaks staat op de wens van sommige Europese burgers en regeringen om immigranten buiten de deur te houden.

Johansson onderstreepte dat er niettemin tot 2030 in de Europese Unie 7 miljoen extra werkkrachten nodig zijn. Alleen al om demografische redenen. Tegelijkertijd, aldus Johansson, komt ongeveer een derde van de illegale immigranten naar de EU voor werk. Die illegale immigratie zou “netter en ordelijker” kunnen verlopen als Europa migranten meer zou verwelkomen.

Het plan omvat een EU-wijde databank van vacatures. Lidstaten kunnen daaraan meedoen op vrijwillige basis. De Europese Commissie heeft 42 knelpuntsectoren aangewezen, zoals de bouw, ouderenzorg en ICT. Lidstaten kunnen sectoren of beroepen toevoegen, of alleen meedoen voor een of enkele beroepen. Het platform is niet alleen voor hooggeschoolden, maar ook voor lager geschoolden. Als er een match is voor de vacature, kan een lidstaat beslissen of die verder wil met deze kandidaat. De keus blijft aan de lidstaten, benadrukte de commissie, zoals dat nu ook al het geval is als iemand van buiten de EU wordt toegelaten tot de arbeidsmarkt.

De EU kan wel meebetalen aan extra scholing of taalles. Intussen wil de commissie ook werken aan effici├źntere methodes om buitenlandse diploma’s te erkennen.

“We zijn laat, maar niet te laat”, zei eurocommissaris Margaritis Schinas, verwijzend naar de Europese competitie bij het vinden van arbeidsmigranten met landen als de Verenigde Staten, Canada en Nieuw-Zeeland. Volgens de Europese Commissie riskeren bedrijven en zorginstellingen om onder de maat te gaan presteren als de EU niet in actie komt.