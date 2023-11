FNV zeer kritisch over EU-plan voor tekorten op arbeidsmarkt

De FNV is zeer kritisch over het pakket aan maatregelen dat is bedoeld om meer arbeidskrachten van buiten de Europese Unie aan te trekken. Onderdeel van het plan dat de Europese Commissie woensdag heeft gepubliceerd, is wetgeving voor het opzetten van een zogeheten ‘Talent Pool’ waarbij werknemers in het land van herkomst via een website kunnen solliciteren op Europese banen.

Petra Bolster, secretaris van FNV-Internationaal, ziet weinig voordelen in het plan en noemt het een route naar meer uitbuiting. “De Europese Commissie komt hiermee tegemoet aan de roep van werkgevers. Dat is vooral een roep om zo goedkoop mogelijke arbeidskrachten binnen te kunnen halen.”

Volgens de vakbond heeft Nederland nu al de grootste moeite om fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden voor Europese arbeidsmigranten te garanderen. “Het aantal misstanden rond werknemers uit de Europese landen is op dit moment al met geen pen te beschrijven en met geen mogelijkheid te handhaven door de arbeidsinspectie. Ze worden ronduit uitgebuit en als ze ziek zijn als oud vuil op straat gezet”, aldus Bolster.

De politiek moet er volgens haar eerst voor zorgen dat die arbeidsmigranten hier dezelfde rechten hebben als hun Europese collega’s, voordat er via de Talent Pool meer kwetsbare werknemers van buiten Europa worden aangetrokken. Alleen dan kan volgens Bolster worden voorkomen dat ze worden misbruikt door werkgevers en uitzendbureaus die hun verdienmodel baseren op de laagste loonkosten.