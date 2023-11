Groei voor Russische economie ondanks sancties

De economie van Rusland is in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw gegroeid ondanks de harde westerse sancties tegen het land om de oorlog in Oekraïne. Volgens het Russische statistiekbureau Rosstat bedroeg de groei 5,5 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Daarmee was sprake van een sterkere groei dan in het tweede kwartaal toen het ging om een plus van 4,9 procent. De economie profiteert onder meer van de grote militaire uitgaven voor de strijd in Oekraïne. Ook worden de consumentenbestedingen gestimuleerd door hogere lonen en steunprogramma’s van de overheid aan huishoudens. Verder blijft Rusland veel geld verdienen met de export van fossiele brandstoffen, vooral richting India en China.

Vorig jaar kromp de Russische economie nog. Vanwege de invasie van Oekraïne zijn veel grote westerse bedrijven uit het land vertrokken. Ook zijn veel Russische mannen naar het buitenland gevlucht om dienstplicht te ontlopen en zijn veel mannen gemobiliseerd om te vechten in Oekraïne. Dat heeft geleid tot flinke tekorten aan arbeidskrachten.