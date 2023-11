Groep beleggers wil dat chemiebedrijven stoppen met PFAS

Chemiebedrijven moeten stoppen met het produceren van PFAS en deze stoffen vervangen door veiligere alternatieven, zeggen ruim vijftig institutionele beleggers. Deze oproep doen zij in een brief aan de topbestuurders van de vijftig grootste beursgenoteerde chemiebedrijven ter wereld. De brief is onder meer verstuurd naar bedrijven die in Nederland actief zijn, zoals Bayer, Yara en Chemours.

In de brief vergelijkt de groep beleggers, het Investor Initiative on Hazardous Chemicals (IIHC), PFAS met asbest. “Fabrikanten en gebruikers van PFAS-chemicaliën worden blootgesteld aan grote aansprakelijkheids- en verzekeringsrisico’s die doen denken aan de risico’s die in verband worden gebracht met asbest”, schrijft de groep. PFAS kunnen de waarde van bedrijven die betrokken zijn bij de productie en verkoop van PFAS op lange termijn aanzienlijk schaden, waarschuwen de beleggers. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 10 biljoen dollar aan vermogen.

De brief is ondertekend door de beleggingstakken van bijvoorbeeld verzekeraars Achmea en Allianz en Triodos Bank. In de brief roepen zij chemiebedrijven en hun dochterondernemingen ook op om transparanter te zijn over hun activiteiten rond PFAS “om beleggers te helpen relevante risico’s bij het bedrijf te beoordelen”. Zij willen dat de bedrijven informatie openbaar maken over het productievolume van producten die schadelijke stoffen zijn of bevatten en het aandeel van de omzet.

Verder willen de beleggers dat de bedrijven een uitfaseringsplan voor de stoffen publiceren en meer investeren in onderzoek naar en ontwikkeling van veiligere alternatieven voor PFAS. “Veiligere producten die het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen vervangen en een versnelde uitfasering ondersteunen, bieden waarschijnlijk een grote kans op waardecreatie.”

Onder meer Chemours in Dordrecht kreeg in het verleden meerdere keren kritiek op zijn uitstoot van PFAS. Die stoffen worden namelijk gelinkt aan verschillende ziekten en aandoeningen, zoals kanker. PFAS is een verzamelnaam voor meerdere chemische stoffen die nauwelijks afbreekbaar zijn en worden gebruikt voor onder meer antiaanbaklagen in pannen. In september deed advocaat Bénédicte Ficq namens zo’n 2400 mensen aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM) tegen het chemieconcern over zijn uitstoot en lozing van PFAS. Vorige maand werd bekend dat het OM strafrechtelijk onderzoek doet naar Chemours in Dordrecht.