Koersen over breed front omhoog op Damrak, Prosus winnaar in AEX

De aandelenkoersen op het Damrak gingen woensdag over een breed front omhoog, geholpen door een positieve start van de handel op Wall Street. Techinvesteerder Prosus maakte een koerssprong van 5,8 procent, goed voor de eerste plek in de AEX. Dat had te maken met een gunstig kwartaalrapport van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is.

De AEX-index zelf sloot met een winst van 0,6 procent op 762,82 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 865,06 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,8 procent. Londen eindigde 0,6 procent hoger, na een sterker dan verwachte afkoeling van de Britse inflatie in oktober.

In Amsterdam werden de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI tot 2,2 procent meer waard, na resultaten van Infineon (plus 9,4 procent). De Duitse chipproducent boekte in het afgelopen boekjaar recordresultaten. Voor het nieuwe jaar rekent het bedrijf wel op een tragere omzetgroei.

Verzekeraar ASR klom 0,5 procent. Het bedrijf kreeg een koopadvies van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs.

Na de meevallende Amerikaanse inflatiecijfers, die dinsdag naar buiten kwamen, keken beleggers woensdag uit naar de winkelverkopen in de grootste economie ter wereld. Die zijn vorige maand iets gekrompen, wat bijdroeg aan het bewijs van afnemende inflatiedruk.

Ook verwerkten beleggers de Chinese winkelverkopen, die in oktober sterker dan verwacht zijn toegenomen. Ook de Chinese industriƫle productie steeg afgelopen maand harder dan verwacht. In combinatie met de meevallende Amerikaanse inflatiecijfers zorgden de Chinese cijfers voor stevige koerswinsten op de Aziatische beurzen.

Investeringsbedrijf Exor was de grootste daler in de AEX met een min van ruim 1 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize werd door Morgan Stanley van de kooplijst gehaald en verloor 0,9 procent.

In Frankfurt steeg Siemens Energy 9,4 procent. Het Duitse energiebedrijf verwacht volgend jaar een miljard euro winst te boeken, nu de Duitse overheid het bedrijf te hulp is geschoten. Vorige maand sloeg Siemens Energy alarm over zijn in moeilijkheden verkerende windturbinedivisie Siemens Gamesa, die kampt met tegenvallende orders en stijgende kosten.

De euro was 1,0864 dollar waard, tegenover 1,0860 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 76,89 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 81,41 dollar per vat.