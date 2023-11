Koerssprong Target op hoger Wall Street na resultaten

Target maakte woensdag een koerssprong van ruim 13 procent op de aandelenbeurzen in New York. De warenhuisketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook viel de omzetdaling van het bedrijf mee. Target kampte dit jaar met hoge voorraden die tegen kortingen moesten worden verkocht.

Volgens topman Brain Cornell doen consumenten alleen noodzakelijke boodschappen en wordt er weinig uitgegeven aan extra’s als elektronica en kleding. Ook zijn ze vooral op zoek naar aanbiedingen. Dankzij sterke verkopen van voedingsmiddelen en schoonheidsproducten hield Target de omzetdaling beperkt.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de algehele Amerikaanse winkelverkopen. Die namen in oktober met 0,1 procent af.

Daarnaast bleek dat de prijzen die producenten voor hun producten vragen in oktober met 0,5 procent zijn gedaald op maandbasis. Dinsdag werd al bekendgemaakt dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten vorige maand minder hard zijn gestegen dan verwacht. Het meevallende inflatiecijfer voedde de hoop dat de Federal Reserve klaar is met het verhogen van de rente en dat zorgde voor stevige koerswinsten op Wall Street.

De Dow-Jonesindex noteerde woensdag kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 34.947 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent op 4514 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent tot 14.158 punten. De S&P 500 en de Nasdaq stegen een dag eerder al 1,9 en 2,4 procent en kenden daarmee de beste beursdag sinds april dit jaar.

Ook wordt gelet op de ontmoeting tussen president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping in San Francisco. Het is de eerste keer sinds 2017 dat Xi de VS aandoet en het was een jaar geleden dat Xi en Biden elkaar voor het laatst ontmoetten.

Sirius XM kreeg er bijna 10 procent bij. Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van miljardair Warren Buffett, heeft een belang genomen in het internet- en satellietradiobedrijf.