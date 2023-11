New York klaagt PepsiCo aan om schade aan milieu en gezondheid

De staat New York heeft de Amerikaanse frisdrank- en snackproducent PepsiCo woensdag aangeklaagd. Het concern wordt beschuldigd van milieuvervuiling en het in gevaar brengen van de volksgezondheid, als gevolg van zijn wegwerpplastic flessen, doppen en verpakkingen.

De aangespannen rechtszaak is een van de eerste door een Amerikaanse staat die zich richt tegen een grote kunststofproducent.

Volgens de aanklagers is PepsiCo medeverantwoordelijk voor de overlast van slingerend afval. Daarbij zou het bedrijf er niet in zijn geslaagd om consumenten te waarschuwen voor de potentiĆ«le gezondheids- en milieurisico’s van plastic in zijn meer dan honderd merken. Ook heeft PepsiCo het publiek misleid over zijn inspanningen om plasticvervuiling te bestrijden, aldus de aanklagers.

Volgens procureur-generaal Letitia James van New York kan het plastic na afbraak in het drinkwater terechtkomen, wat kan bijdragen aan gezondheidsproblemen. “Alle New Yorkers hebben een fundamenteel recht op schoon water, maar de onverantwoordelijke verpakkingen en marketing van PepsiCo brengen de watervoorziening, het milieu en de volksgezondheid in gevaar”, staat in haar verklaring.

PepsiCo heeft nog niet gereageerd op de kwestie.