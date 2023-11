NS: uitval internationale treinen naar Duitsland om spoorstaking

Internationale treinen van Nederland naar Duitsland komen te vervallen door een staking op het Duitse spoor die woensdagavond om 22.00 uur begint en duurt tot 18.00 uur donderdag. Dat meldt de NS op de website. Het gaat daarbij om de ICE International-treinen, de Intercity Berlijn en de Nightjet-slaaptreinen naar Oostenrijk en Zwitserland.

Volgens de NS vervallen de Nightjet-ritten in de nacht van woensdag op donderdag en in de nacht van donderdag op vrijdag. De ICE International rijdt donderdag niet tot 18.00 uur en de dienstregeling daarna is nog onzeker.

Verder rijdt de Intercity Berlijn op donderdag niet tot 18.00 uur. Volgens de NS is de Intercity-dienstregeling na dat tijdstip op donderdag nog onzeker.

De NS zegt dat het treinverkeer donderdagavond beperkt opgestart zal worden en dat naar verwachting vrijdagochtend de treinen naar Duitsland weer normaal rijden.

De spoorstaking is uitgeroepen door de vakbond GDL die in een arbeidsconflict is verwikkeld met Deutsche Bahn. Het Duitse staatsspoorbedrijf heeft gezegd dat door de staking meer dan 80 procent van de treinritten in Duitsland op langere afstanden komen te vervallen. Ook het regionale vervoer wordt ernstig ontregeld, aldus Deutsche Bahn.