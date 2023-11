Oekraïense economie maakt opvallend herstel door, ziet EU

De economie van Oekraïne herstelt zich “opmerkelijk” van de klap die zij kreeg na de invasie door Rusland, constateert de Europese Commissie. Dat dankt het land volgens verantwoordelijk Eurocommissaris Paolo Gentiloni aan geweldige oogsten en internationale steun, maar ook aan vertrouwenwekkend overheidsbeleid.

Nu de EU Oekraïne kandidaat-lid van de unie heeft gemaakt, neemt de commissie het land voor het eerst mee in haar traditionele herfstprognose over de ontwikkeling van de Europese economie. Gentiloni is onder de indruk van de Oekraïense economie, die vorig jaar nog met 29 procent kromp. Voor dit jaar verwacht hij alweer een groei van mogelijk 4,8 procent. Volgend jaar zou die wat terugvallen naar 3,7 procent, om vervolgens te stijgen naar 6,1 procent. De torenhoge inflatie wordt voorzichtig wat beteugeld.

“Na de instorting in 2022 heeft de economie opmerkelijke veerkracht getoond”, stelt Gentiloni vast. Oekraïne had dit jaar te maken met “uitzonderlijke oogsten en natuurlijk de overheidssteun, geschraagd door de steun van internationale partners”, aldus de Eurocommissaris. Maar het heeft ook geholpen dat “de Oekraïense autoriteiten zich hard maken voor macrofinanciële stabiliteit”.

De begroting vertoont door de oorlog nog wel een gapend gat. Ook dat gaat evenwel volgens Gentiloni verbeteren door het herstel van de economie.