Opnieuw omzetgroei voor Chinees internet- en gamebedrijf Tencent

Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent heeft de verkopen in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw zien stijgen. In het vorige kwartaal nam de omzet van het bedrijf, waarvan de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus grootaandeelhouder is, ook al toe. Topman Ma Huateng van Tencent sprak van een “solide” omzetgroei in de verslagperiode.

De Chinese marktleider op het gebied van games en sociale media zag de kwartaalomzet groeien met 10 procent op jaarbasis tot bijna 155 miljard yuan (bijna 20 miljard euro). Dat was vrijwel gelijk aan de verwachting van analisten. De nettowinst nam wel met 9 procent af tot ruim 36 miljard yuan (zo’n 4,6 miljard euro). Dat kwam echter vooral doordat het bedrijf in het derde kwartaal van vorig jaar profiteerde van eenmalige boekwinsten op de verkoop van enkele belangen. De nettowinst viel desondanks hoger uit dan kenners hadden voorzien.

De resultaten kunnen de zorgen wegnemen dat de Chinese internetsector na jaren van onrust rond strengere regels en de economie aan kracht heeft ingeboet. Chinese consumenten lijken ondanks de vastgoedcrisis en de zorgen over de groeivertraging van de economie geld te blijven besteden aan de games en internetdiensten van Tencent.

Tencent is de grootste uitgever van computerspellen ter wereld en bezit de superapp WeChat, waarmee gebruikers allerlei zaken van bankieren tot shoppen kunnen regelen. De binnenlandse verkopen van de gametak van Tencent groeiden afgelopen kwartaal met 5 procent, dankzij de recente lanceringen van nieuwe games van het bedrijf zoals Valorant en Lost Ark. De omzet uit onlineadvertenties nam met 20 procent toe.