Renault verwacht 10 miljard te verdienen aan elektrische auto’s

Renault hoopt in 2025 ruim 10 miljard euro te verdienen aan zijn elektrische auto- en softwaredivisie Ampere. Het is de bedoeling dat Ampere volgend jaar april of mei naar de beurs gaat.

Ampere heeft vooral hoge verwachtingen van de Legend, een in Europa gemaakte elektrische auto die minder dan 20.000 euro moet gaan kosten. Ampere opereert sinds het begin van deze maand los van het moederbedrijf.

Volgens Renault-topman Luca de Meo moet Ampere het Europees antwoord worden op de moordende concurrentie van vooral de Amerikaanse rivaal Tesla en Chinese fabrikanten. Hij hoopt met de beursgang zo’n 8 miljard tot 10 miljard euro op te halen.

De beursgang van Ampere is al een keer uitgesteld nadat de vraag naar het elektrische model M├ęgane E-tech lager uitviel dan verwacht.