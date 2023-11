Ruim 11.000 mensen vragen STAP-budget aan tijdens laatste ronde

Ruim 11.000 mensen hebben woensdag voor de laatste keer een STAP-opleidingsbudget aangevraagd, meldt een woordvoerster van uitkeringsinstantie UWV. Het totaalbedrag van 10 miljoen euro was in een uur vergeven.

Niet iedereen die subsidie wilde aanvragen, kon dit daadwerkelijk doen. De wachtrij om het budget aan te vragen liep op tot meer dan een uur. Op sociale media laten mensen weten naast de subsidiepot te hebben gegrepen. “Helaas, het STAP-budget is alweer vergeven. In precies een uur. Veel leer- en ontwikkelplezier voor degenen die het wel gelukt is”, zegt iemand bijvoorbeeld op X.

“Het aantal ge├»nteresseerden was hoger dan in de vorige periode”, zegt Ronald van Zijp, STAP-manager bij het UWV. De instantie ontving voor de ronde van woensdag meer dan 29.000 vooraanmeldingen voor de subsidie van maximaal 1000 euro per persoon. Op het drukste moment stonden ongeveer 68.000 apparaten in de wachtrij. Het UWV benadrukt daarbij dat mensen vaak met meerdere apparaten een aanvraag proberen te doen.

Bij de vorige ronde in september konden zo’n 10.000 mensen gebruikmaken van de regeling en was de pot na anderhalf uur leeg. Er waren toen ook minder ge├»nteresseerden en apparaten in de wachtrij dan nu. “Veel mensen maakten van deze laatste mogelijkheid gebruik om met het STAP-budget hun arbeidsmarktpositie te verbeteren”, aldus Van Zijp. Vanaf volgend jaar stopt deze regeling, besloot het kabinet in het voorjaar.

De regeling kon eerder rekenen op veel kritiek, omdat sommige mensen het STAP-budget gebruikten voor snoepreisjes en cursussen die niets met werken te maken hebben. Daarom is de regeling meerdere keren aangescherpt. Mensen komen alleen nog in aanmerking als zij subsidie aanvragen voor een arbeidsmarktgerelateerde opleiding met een wettelijk erkend diploma.