Target schiet omhoog op positief Wall Street

Beleggers op Wall Street namen woensdag wat gas terug, na de stevige koersstijgingen van de afgelopen dagen. De belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters eindigden wel weer in de plus. De handel kreeg vooral steun van bemoedigende inflatiecijfers. Warenhuisketen Target maakte een opmerkelijke koerssprong van bijna 18 procent, na de publicatie van een sterk kwartaalrapport.

Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook viel de omzetdaling van het bedrijf mee. Target kampte dit jaar wel met hoge voorraden die tegen kortingen moesten worden verkocht.

Volgens topman Brain Cornell doen consumenten alleen noodzakelijke boodschappen en wordt er weinig uitgegeven aan extra’s als elektronica en kleding. Ook zijn ze vooral op zoek naar aanbiedingen. Dankzij sterke verkopen van voedingsmiddelen en schoonheidsproducten hield Target de omzetdaling beperkt.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de algehele Amerikaanse winkelverkopen. Die namen in oktober met 0,1 procent af. Daarnaast bleek dat de prijzen die producenten voor hun producten vragen in oktober met 0,5 procent zijn gedaald op maandbasis. Dinsdag werd al bekendgemaakt dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten vorige maand minder hard zijn gestegen dan verwacht. Het meevallende inflatiecijfer voedde de hoop dat de Federal Reserve klaar is met het verhogen van de rente en dat zorgde opnieuw voor koerswinsten op Wall Street.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde met een winst van 0,5 procent op 34.991,21 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,2 procent op 4502,88 punten en techgraadmeter Nasdaq klom een fractie tot 14.103,84 punten. De S&P 500 en de Nasdaq stegen een dag eerder al 1,9 en 2,4 procent en kenden daarmee de beste beursdag sinds april dit jaar.

Sirius XM kreeg er ruim 6 procent bij. Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van miljardair Warren Buffett, heeft een belang genomen in het internet- en satellietradiobedrijf.

General Motors eindigde met een min van 0,2 procent. Het in zelfrijdende auto’s gespecialiseerde bedrijf Cruise, dochterbedrijf van GM, heeft nog meer auto’s van de openbare weg gehaald na een verkeersongeluk in oktober. Het bedrijf staakt nu ook alle ritten met auto’s met personen achter het stuur. Eerder beĆ«indigde Cruise alle ritten zonder mensen op de bestuurdersstoel.