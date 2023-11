Vakbonden stoppen met stakingen van werknemers in de houthandel

Werknemers in de houthandel gaan niet meer staken, melden vakbonden FNV en CNV. De afgelopen anderhalve maand legden mensen die werken bij houthandels meerdere keren het werk neer, omdat ze het bijvoorbeeld niet eens waren met de loonsverhoging die werkgevers hadden voorgesteld voor een nieuwe cao.

Onlangs kwam werkgeversorganisatie VVNH met een aangepast bod voor een nieuwe cao. Een meerderheid van de vakbondsleden stemde in met dit voorstel, laten FNV en CNV weten. In totaal hebben medewerkers twaalf dagen gestaakt, zegt CNV-bestuurder Saskia Spaargaren. “Dankzij de inzet van de stakers hebben we de werkgevers wel kunnen overtuigen hun mensen fatsoenlijk te belonen.”

Ongeveer 6000 mensen werken volgens de vakbonden in de houthandel. Deze mensen werken voor bedrijven die onder meer houtmateriaal leveren aan bijvoorbeeld aannemers. Hun cao liep eind maart af. In de nieuwe cao is onder meer afgesproken dat werknemers per 1 november dit jaar 3 procent meer loon krijgen en vanaf 1 januari volgend jaar nog eens 3 procent.