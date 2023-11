Winkelverkopen VS en top Biden-Xi centraal op beurzen

Na de meevallende Amerikaanse inflatiecijfers gaat de aandacht op de Amsterdamse beurs woensdag uit naar de winkelverkopen in de grootste economie ter wereld. Die geven mogelijk meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consument. Ook wordt gelet op de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping in San Francisco. Het is de eerste keer sinds 2017 dat Xi de Verenigde Staten aandoet en een jaar geleden dat Xi en Biden elkaar voor het laatst ontmoetten.

Ook verwerken beleggers de Chinese winkelverkopen, die in oktober sterker dan verwacht zijn toegenomen. Dat kwam mede door de lange vakantieperiode aan het begin van de maand en de zwakke verkopen in dezelfde periode een jaar geleden, toen China nog kampte met strenge coronamaatregelen. Ook de Chinese industriƫle productie steeg afgelopen maand harder dan verwacht.

In combinatie met de meevallende Amerikaanse inflatiecijfers zorgden de Chinese cijfers voor stevige koerswinsten op de Aziatische beurzen. De Hang Seng-index in Hongkong steeg woensdag ruim 3 procent en de Nikkei in Tokio sloot 2,5 procent hoger, ondanks een sterker dan verwachte krimp van de Japanse economie in het derde kwartaal.

De AEX-index koerst af op een licht hoger begin. Het aandeel van AEX-fonds Prosus zal mogelijk profiteren van een stevige koerswinst van Tencent (plus 4 procent) in Hongkong. Het Chinese internet- en gamebedrijf, waarvan techinvesteerder Prosus grootaandeelhouder is, komt later op de dag met kwartaalcijfers. Verzekeraar ASR zal mogelijk profiteren van een koopadvies door Goldman Sachs. Supermarktconcern Ahold Delhaize werd daarentegen door Morgan Stanley van de kooplijst gehaald.

Bij de middelgrote bedrijven blijft Alfen in de belangstelling staan. Analisten van investeringsbank Berenberg hebben hun koersdoel voor het aandeel verlaagd. De producent van laadpalen en energiesystemen is deze week flink in waarde gestegen dankzij een sterke kwartaalupdate.

Wall Street sloot dinsdag stevig hoger door de hoop dat de rente in de VS niet verder hoeft te worden verhoogd, nu de inflatie op zijn retour is. De Dow-Jonesindex eindigde met een winst van 1,4 procent op 34.827,70 punten. De brede S&P 500 klom 1,9 procent en techbeurs Nasdaq steeg 2,4 procent.

De euro was 1,0871 dollar waard, tegenover 1,0860 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 78,68 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 82,96 dollar per vat.