Zo’n 1500 banen weg bij Alstom om financiën te verbeteren

De Franse fabrikant van treinen, metro’s en spoorsystemen Alstom gaat zo’n 1500 banen schrappen. Die ingreep maakt deel uit van een grotere reorganisatie die de financiën van het industrieconcern moet verbeteren, maakte het bedrijf bekend bij zijn halfjaarcijfers.

Om de kosten te drukken wil Alstom voornamelijk het aantal medewerkers met administratieve of commerciële functies omlaag krijgen. Bijna een op de tien banen van die afdelingen zal verdwijnen. Technisch personeel of fabrieksarbeiders worden niet geraakt door de reorganisatie.

Het is niet direct duidelijk wat de ingreep betekent voor de Nederlandse afdelingen van Alstom, dat onder andere treinen aan NS heeft geleverd. Verdere details over de reorganisatie worden later bekendgemaakt, laat een woordvoerster weten. Op de elf locaties in Nederland werken ongeveer vierhonderd medewerkers, die onder andere onderhoudsdiensten uitvoeren en signaleringssystemen leveren.

De grootste zorg van Alstom is de hoge schuldenlast in combinatie met een negatieve kasstroom in de eerste helft van het jaar. De schulden moeten daarom met 2 miljard euro omlaag. Naast het besparen op personeelskosten wil Alstom dat bereiken door voor 500 miljoen tot 1 miljard euro aan bezittingen te verkopen.

De problemen bij Alstom komen voor een groot deel voort uit de overname van de treinendivisie van het Canadese Bombardier in 2021 voor zo’n 5,3 miljard euro. Er gaat veel geld verloren door vertragingen in de leveringen van Bombardiers Aventra-treinen in het Verenigd Koninkrijk.