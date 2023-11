Aandacht voor kwartaalupdate Aegon op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de resultaten van AEX-fonds Aegon. De verzekeraar heeft naar eigen zeggen sterke verkopen behaald bij zijn Amerikaanse activiteiten in het derde kwartaal. Het bedrijf verwacht daardoor meer te verdienen op zijn activiteiten dan eerder werd gedacht. Aegon heeft zich grotendeels teruggetrokken van de Nederlandse markt na de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR en richt zich nu met name op de Verenigde Staten.

Beleggers verwerken daarnaast de uitkomsten van de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping. De beide leiders hebben afgesproken militaire contacten weer op te pakken en samen te werken in antidrugspolitiek. Er werden geen concrete stappen gezet om de handelsbeperkingen tussen de twee landen op te heffen.

De AEX-index koerst af op een lager begin. De Aziatische beurzen gingen donderdag ook omlaag. Vooral de Chinese vastgoedbedrijven verloren terrein na een verdere daling van de huizenprijzen in China. Die lieten in oktober de sterkste daling zien in acht jaar.

Arcadis maakte nieuwe doelen bekend voorafgaand aan zijn beleggersdag. Het advies- en ingenieursbureau verwacht tussen 2024 en 2026 de omzet op eigen kracht, dus zonder overnames, jaarlijks met 5 procent te laten groeien. Ook wil het bedrijf 30 tot 40 procent van de nettowinst uitkeren als dividend.

Ook Allfunds staat in de belangstelling. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat het Spaanse investeringsplatform, dat genoteerd is in Amsterdam, de belangstelling peilt onder private investeerders voor een overname van het bedrijf. Eerder dit jaar deed beursuitbater Euronext al een verkennend bod op Allfunds, maar dat werd afgewezen.

AkzoNobel zal mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. Analisten van Jefferies haalden de verffabrikant van hun kooplijst af.

Ook kwamen drankenproducent Lucas Bols en de fabrikant van statiegeldmachines Envipco nog met cijfers. Bols verklaarde goede voortgang te boeken met de overname door branchegenoot Nolet, die onlangs een bod van bijna 270 miljoen euro heeft uitgebracht op het bedrijf. Envipco boekte afgelopen kwartaal een recordomzet en zag de brutowinst stijgen.

De euro was 1,0838 dollar waard, tegen 1,0864 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 76,33 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 80,87 dollar per vat.