Actiegroep: langer toestaan glyfosaat in strijd met de wet

Dat de Europese Commissie het bestrijdingsmiddel glyfosaat onder voorwaarden wil blijven toestaan, is volgens Pesticide Action Network (PAN) Europe in strijd met het uitgangspunt in de Europese wetgeving dat gezondheid en milieu voorop moeten staan. “In geval van twijfel moet het voorzorgsprincipe gelden”, stelt PAN. Bij het netwerk zijn tientallen organisaties aangesloten die zich bezighouden met milieu, gezondheid en consumentenbelangen. Ze voeren al jaren strijd tegen het gebruik van glyfosaat.

“We betreuren dat de Commissie onafhankelijke wetenschap en zorgen van burgers de rug toekeert”, reageert PAN op het besluit om de toelating van de stof met tien jaar te verlengen. Het dagelijkse bestuur van de EU moest daar zelf de knoop over doorhakken, de lidstaten zijn verdeeld. Die uitkomst vond PAN Europe op zichzelf wel positief. “Het is een belangrijk teken van Europa’s toenemende zorgen over de gevaren van de veelgebruikte pesticide”, stelt de organisatie.

Diverse wetenschappers brengen glyfosaat, beter bekend onder de merknaam Roundup, in verband met verhoogde risico’s op kanker, de ziekte van Parkinson en schade aan de biodiversiteit. Het Europese voedselveiligheidsagentschap EFSA zag echter geen doorslaggevend bewijs dat het middel schadelijk is.

Op de criteria die EFSA moet gebruiken is echter ook kritiek. “Het huidige toetsingskader heeft ernstige tekortkomingen, zowel voor de bepaling van de effecten op de volksgezondheid als de biodiversiteit”, schreef een groep van 159 Nederlandse wetenschappers afgelopen week nog in een brandbrief. Ze stellen dat met het huidige kader “niet te bepalen is of glyfosaat veilig is”.

Volgens PAN is de wetenschap duidelijk. De organisatie roept daarom de Commissie nog eens op “deze schadelijke stof eens en voor altijd van de Europese markt te halen”.