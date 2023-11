Aegon bovenaan in AEX na kwartaalupdate, AkzoNobel bij dalers

Aegon was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een verlies liet zien. De verzekeraar heeft naar eigen zeggen sterke verkopen behaald bij zijn Amerikaanse activiteiten in het derde kwartaal. Het bedrijf verwacht daardoor meer te verdienen op zijn activiteiten dan eerder werd gedacht.

Aegon heeft zich grotendeels teruggetrokken van de Nederlandse markt na de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR en richt zich nu met name op de Verenigde Staten. Het aandeel werd 4 procent hoger gezet. AkzoNobel stond in de staartgroep van de AEX met een min van 1,2 procent. Analisten van Jefferies haalden de verffabrikant van hun kooplijst af.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 760,43 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 869,89 punten. De beurs in Frankfurt klom 0,4 procent. Parijs en Londen verloren 0,1 procent.

Olie- en gasconcern Shell (min 1,7 procent) was de grootste daler bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Prosus verloor 1,4 procent. De techinvesteerder steeg een dag eerder nog bijna 6 procent dankzij een sterk kwartaalrapport van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is.

In de MidKap ging Arcadis op kop met een plus van 4,5 procent. Het advies- en ingenieursbureau houdt een beleggersdag en maakte nieuwe doelen bekend, die goed werden ontvangen. Allfunds daalde 0,7 procent. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat het Spaanse investeringsplatform de belangstelling peilt onder private investeerders voor een overname van het bedrijf. Eerder dit jaar deed beursuitbater Euronext al een verkennend bod op Allfunds, maar dat werd afgewezen.

Op de lokale markt werd Envipco 17 procent meer waard. De fabrikant van statiegeldmachines boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Siemens klom 5 procent in Frankfurt. Het industrieconcern behaalde in het afgelopen boekjaar een recordomzet. De Duitse bezorger van maaltijdboxen HelloFresh raakte een vijfde aan beurswaarde kwijt, na een verlaging van de verwachtingen.

In Londen zakte Burberry 8 procent na tegenvallende resultaten van het Britse modemerk. Het bedrijf waarschuwde ook zijn omzetverwachting voor dit jaar waarschijnlijk niet te zullen halen.

De euro was 1,0842 dollar waard, tegen 1,0864 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent in prijs tot 75,82 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 80,41 dollar per vat.