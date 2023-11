Banken en mkb’ers sluiten akkoord over makkelijkere financiering

Banken en MKB-Nederland hebben hun handtekening gezet onder een akkoord om financiering voor het midden- en kleinbedrijf beter beschikbaar en bereikbaar te maken. Het is voor ondernemers in het mkb nu moeilijk om aan geld te komen, zegt de voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof.

“Een internationale vergelijking laat zien dat financieringsaanvragen van mkb-ondernemers in Nederland vaker worden afgewezen dan in de landen om ons heen.” Ook ligt het percentage bedrijven dat hierdoor ontmoedigd raakt en afhaakt hoger dan op Europees niveau, volgens Vonhof. “De Nederlandse financieringsmarkt heeft in principe alle ingrediënten in huis. Die moeten we alleen beter verbinden en meer volume geven. Dat gaan we nu met elkaar doen.”

Het financieringsklimaat voor mkb-ondernemers moet gevarieerder en toegankelijker worden, zeggen de partijen die het convenant ondersteunen. Naast de banken hebben ook partijen als Qredits Microfinanciering Nederland en investeringsmaatschappij Invest-NL hun handtekening onder het akkoord gezet. Ook wordt gekeken hoe het eigen vermogen en de non-bancaire financiering versterkt kunnen worden, evenals het beter benutten van Europese middelen.

Demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat kreeg het convenant donderdag aangeboden en noemt het huidige financieringsklimaat “niet slecht”, maar “het kan én moet echt beter als we een sterk en concurrerend ondernemersklimaat willen houden”. De financieringspartijen en MKB-Nederland vragen onder meer ondersteuning van de minister in de vorm van het aanstellen van een zogeheten speciale gezant mkb-financiering die verantwoordelijk is voor de voortgang van het proces.