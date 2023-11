Cisco onderuit op Wall Street, ook Walmart zakt na cijfers

Cisco Systems ging donderdag ruim 12 procent onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse fabrikant van netwerkapparatuur zag de orders in het afgelopen kwartaal dalen, maar boekte desondanks wel meer omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Het bedrijf was echter minder positief over het huidige kwartaal en het hele jaar, en verlaagde zijn omzetverwachting.

Ook Walmart behoorde tot de verliezers op Wall Street. De grootste supermarktketen van de Verenigde Staten boekte afgelopen kwartaal iets meer omzet en winst dan verwacht. De winstvoorspelling voor het hele jaar viel ondanks een verhoging echter lager uit dan kenners hadden gehoopt. Walmart sloeg daarnaast een voorzichtige toon aan over de bestedingen van Amerikaanse consumenten na zwakke verkopen in de laatste twee weken van oktober. Het aandeel verloor 6,4 procent.

Macy’s werd daarentegen bijna 11 procent meer waard. De warenhuisketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Het winkelbedrijf wist daarbij zijn voorraden terug te brengen en de winstmarge te verbeteren. Ook daalde de omzet minder sterk dan gevreesd.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 34.920 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 4501 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,2 procent achteruit tot 14.071 punten.

Alibaba zakte 2,2 procent in New York. Het Chinese webwinkelconcern boekte afgelopen kwartaal minder winst dan kenners hadden verwacht. Ook staakte het bedrijf zijn plannen om de clouddivisie apart naar de beurs te brengen door de aangescherpte Amerikaanse beperkingen voor de verkoop van geavanceerde chips aan Chinese bedrijven.

Voor aanvang van de beurshandel werden ook nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt bekendgemaakt. Zo bleek dat de wekelijkse aanvragen op 231.000 uitkwam, iets meer dan verwacht. Beleggers verwerkten daarnaast de uitkomsten van de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping. De beide leiders hebben afgesproken militaire contacten weer op te pakken en samen te werken op het gebied van drugsbestrijding. Er werden geen concrete stappen gezet om de handelsbeperkingen tussen de twee landen op te heffen.

De euro was 1,0842 dollar waard, tegen 1,0864 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent in prijs tot 75,82 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 80,41 dollar per vat.