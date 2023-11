Consultancybureau: hypotheekmarkt herstelt zich voorzichtig

De markt voor hypotheken is zich voorzichtig aan het herstellen, zegt consultancybureau IG&H. Het gemiddelde bedrag waarvoor huiseigenaren in het derde kwartaal een hypotheek afsloten, is volgens IG&H gestegen tot een recordhoogte. In juli, augustus en september steeg de totale omzet op de hypotheekmarkt verder, nadat de opbrengsten in het tweede kwartaal ook al omhoog waren gegaan.

Eerder dit jaar sloten veel minder mensen een hypotheek af omdat de rente op dit type lening een flink was gestegen. Met een hoge rente kunnen mensen namelijk minder geld lenen dan wanneer de rente laag is. Maar nu stijgt het aantal mensen dat een hypotheek afsluit en de gemiddelde leensom weer, ziet IG&H. Vorig kwartaal is het aantal nieuwe hypotheken volgens het consultancybureau gestegen naar 80.000, 2000 meer dan in april, mei en juni.

Starters en doorstromers hadden in het afgelopen kwartaal een iets groter aandeel dan in het tweede kwartaal, merkt IG&H. Starters hebben nu het grootste aandeel op de markt sinds 2016.

Mensen namen afgelopen kwartaal gemiddeld een hypotheek van 396.000 euro, zegt IG&H. Dit is 4,1 procent meer dan in de voorgaande drie maanden. Het hardst steeg de hypotheeksom bij over- en bijsluiters. De totale hypotheekomzet nam toe tot 26,9 miljard euro.