Daling olieprijzen duidelijker te merken aan pomp

De daling van de olieprijzen van de afgelopen tijd is steeds duidelijker te merken aan de Nederlandse pomp. De adviesprijzen voor benzine en diesel zijn langzaam aan het dalen, zo is te zien op de website van consumentencollectief UnitedConsumers.

De olieprijzen liggen nu op het laagste punt in ongeveer vier maanden, vooral door zorgen over de vraag. Kort na de aanval van Hamas op Israƫl gingen de prijzen nog even flink omhoog door vrees op de markt voor escalatie van het conflict en verstoringen van de olieleveringen uit het Midden-Oosten. Maar die zorgen zijn naar de achtergrond verdwenen.

Dat alles heeft ervoor gezorgd dat ook de prijzen aan de pomp aan het dalen zijn. De adviesprijs voor een liter Euro95 is nu 2,148 euro. In september steeg die nog tot iets boven de 2,30 euro per liter omdat toen de olieprijzen aanzienlijk hoger lagen door zorgen over een krap aanbod door de productiebeperkingen van Saudi-Arabiƫ en Rusland.

De adviesprijs voor een liter diesel bedraagt 1,964 euro. Hier was in september een niveau van meer dan 2,10 euro te zien. De adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen worden doorgaans alleen gevraagd bij pompstations langs snelwegen, want elders liggen de prijzen vaak lager omdat pomphouders kunnen afwijken.