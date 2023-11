EU-hof veroordeelt Nederland voor nationaal houden pensioen

Nederland moet de pensioenwet aanpassen. Het Europese Hof in Luxemburg heeft Nederland veroordeeld voor het nationaal houden van pensioengelden van burgers die naar een ander EU-land verhuizen. Volgens het hof voldoet Nederland daarmee niet aan de Europese afspraken voor vrij verkeer van werknemers en kapitaal en afspraken over het meenemen van pensioenen naar een ander land in Europa.

Overdracht van in Nederland opgebouwd pensioengeld aan een buitenlandse pensioenverstrekker mag van Nederland nu alleen onder strikte voorwaarden. In de praktijk maken die voorwaarden het voor burgers zo goed als onmogelijk om na een verhuizing naar bijvoorbeeld Belgiƫ of Spanje hun opgebouwde pensioengeld mee te nemen.

De rechtszaak was aangespannen door de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie dat ook toeziet op naleving van de Europese afspraken. De kwestie speelt al jaren. In 2012 heeft de Europese Commissie Nederland laten weten dat ze vindt dat Nederland de Europese regels voor vrij verkeer van personen en van kapitaal niet respecteert. Daarop volgde een briefwisseling waarbij het Nederlandse standpunt was dat de commissie het fout zag. Daarop heeft de Europese Commissie de kwestie in 2022 voorgelegd aan het EU-hof, die woensdag over de zaak in het nadeel van Nederland heeft geoordeeld.