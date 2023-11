Europese netvereniging waarschuwt voor krapte op stroomnet

De Europese elektriciteitsnetwerken kunnen de snelle uitbreiding van hernieuwbare energie op het continent niet aan, waarschuwt de Europese branchevereniging voor de elektriciteitssector Eurelectric.

Volgens Leonhard Birnbaum, hoofd van Eurelectric, zitten de stroomnetwerken in steeds meer regio’s in Europa hierdoor aan hun maximumcapaciteit. “Het elektriciteitsnet wordt steeds meer het knelpunt”, zegt de voorzitter.

Het gevolg daarvan is dat onder andere duurzame energieprojecten in de wachtrij staan om aangesloten te worden op het netwerk. Volgens Birnbaum worden netwerkbeheerders “overspoeld met aansluitverzoeken” van energieproducenten, zoals leveranciers van wind- en zonne-energie.

Volgens schattingen van Brussel zijn er tot 2030 investeringen in het stroomnet nodig van 584 miljard euro per jaar, om de groene doelstellingen te halen. Wie hier precies voor moet opdraaien is niet bekend. Voor een deel zal het waarschijnlijk betaald worden door de netwerktarieven te verhogen.

In Nederland waarschuwen netbeheerders al langer dat het elektriciteitsnet in ons land de massale overstap naar zonnepanelen niet aankan. Door de energietransitie en de grotere vraag naar elektriciteit bij bedrijven, doordat ze moeten overstappen van gas naar stroom, loopt het net in steeds meer gebieden in het land vol. Op veel plekken is er onvoldoende netcapaciteit om aan alle vraag naar elektriciteitstransport te voldoen.

Netbeheerder Alliander gaf eerder dit jaar aan dat niet alleen bedrijven, maar ook consumenten steeds vaker hinder ondervinden van de energietransitie. Zo komt het voor dat ze hun opgewekte zonnestroom kortstondig niet kunnen terugleveren aan het stroomnet.